Минск, , 14:59 — REGNUM В Белоруссии среди пациентов, умерших от коронавирусной инфекции, есть медицинские работники, сообщила 10 апреля заместитель министра здравоохранения республики Елена Богдан на брифинге.

Она не стала отвечать на вопрос о числе заразившихся и скончавшихся медработников, сославшись на этические нормы. Замминистра отметила, что работники здравоохранения входят в группу риска, поэтому их необходимо снабжать средствами защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 апреля на стационарном лечении в Белоруссии находятся 1793 человека с коронавирусом, выздоровели — 169 человек, скончались — 19.

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