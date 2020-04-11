Тирасполь, , 11:50 — REGNUM От осложнений коронавирусной инфекции в Слободзейском инфекционном госпитале умерла 63-летняя жительница Тирасполя. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровья.

По данным ведомства, заболевшая COVID-19 поступила в лечебное учреждение несколько дней назад. Помимо подтвержденного инфицирования вирусом SARS-CoV-2, у женщины была двухсторонняя пневмония. Состояние пациентки было тяжелым, женщина страдала хроническими заболеваниями. Спасти пациентку врачам не удалось.

В пресс-службе министерства отметили, что по состоянию на 09:30 11 апреля в Слободзейском инфекционном госпитале на стационарном лечении находятся 93 пациента, четверо из которых — несовершеннолетние. У 87 пациентов, находящихся в инфекционной больнице подтверждено инфицирование коронавирусом, из них трое — несовершеннолетние.

Состояние большинства пациентов оценивается, как средней степени тяжести. На данный момент шесть пациентов находятся в реанимации, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, остальные проходят кислородную терапию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приднестровье из Слободзейского инфекционного госпиталя выписали 60-летнюю женщину, которая выздоровела от COVID-19.