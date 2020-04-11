Тирасполь, , 07:55 — REGNUM 60-летнюю жительницу города Бендеры выписали из Слободзейского инфекционного госпиталя после того, как повторный тест на вирус SARS-CoV-2 дал отрицательный результат, сообщает 10 апреля пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровья.

По информации пресс-службы МВД, женщина была одной из первых пациенток центральной районной больницы, поступившей с симптомами коронавирусной инфекции. Уточняется, что за несколько дней до госпитализации заболевшая COVID-19 посещала монастырь города Штефан-Водэ. 21 марта в результате проведенных исследований у женщины подтвердили COVID-19. В качестве осложнения инфекции у инфицированной была пневмония.

«После прохождения курса лечения анализы пенсионерки дважды (с разницей в 24 часа) были протестированы в лаборатории Кишинёва. Специалисты подтвердили: пациентка больше не носитель вируса и не является угрозой для окружающих», — говорится в сообщении.

В лечебном учреждении в данный момент остаются дочь выписанной пациентки и двое ее внуков двенадцати и пятнадцати лет, у которых также диагностировали коронавирусную инфекцию.

Напомним, по данным от 10 апреля в Приднестровье подтверждено 93 случая инфицирования COVID-19. Все заболевшие коронавирусной инфекцией проходят лечение в Слободзейском госпитале. Четыре человека в Приднестровье скончались от осложнений коронавирусной инфекции.