Москва, , 11:34 — REGNUM В России за сутки 10 апреля выявлено 1667 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 1667», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 13 584. Еще 1045 человек выздоровели, 106 человек умерло. Проведено более 1,18 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России была разработана и зарегистрирована тест-система «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирус. Система уже прошла все необходимые технические и клинические испытания.

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