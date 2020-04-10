Москва, , 23:36 — REGNUM В России разработана и зарегистрирована тест-система «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора 10 апреля.

Новую систему зарегистрировал государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора. Отмечается, что её удалось разработать в кратчайшие сроки. При этом система уже прошла все необходимые технические и клинические испытания. Регистрационное удостоверение выдано в установленном законом порядке и является бессрочным.

«Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19», — отмечено в сообщении.

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