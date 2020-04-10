Минск, , 15:33 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии приблизилось к 2 тысячам. Об этом говорят данные белорусского минздрава, обновлённые 10 апреля.

По состоянию на 10 апреля в стране подтвердился 1981 случай заражения. Скончались 19 человек, у которых были хронические заболевания и выявленная инфекция COVID-19.

Выздоровели 169 человек, ещё 1793 человека проходят лечение в стационаре.

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