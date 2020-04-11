Тирасполь, , 08:31 — REGNUM О необходимости поощрения работников коммунальных служб, которые задействованы в работах по дезинфекции общественных мест в Приднестровье, поручил президент республики Вадим Красносельский, сообщается 10 апреля в пресс-службы главы республики. Также об этом сообщается в пресс-службе МВД республики.

Глава государства также отметил необходимость обеспечения материальной поддержки для представителей различных сфер, которые пострадали, осуществляя служебные обязанности, связанные «с антикоронавирусной деятельностью».

«На сегодняшний день мы имеем факт инфицирования сотрудника милиции, пока одного. Есть вероятность, что будут заражены и другие работники милиции. Именно коронавирусной инфекцией. Поэтому эти же оплаты должны распространяться на работников МВД, здравоохранения и на работников иных служб, если будет установлена причинно-следственная связь между исполнением своих служебных обязанностей и естественно заражениями COVID-19», — цитирует словам главы республики информационное агентство «Новости Приднестровья».

Как отметили в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровья, глава МВД республики Руслан Мова отметил, что руководители коммунальных служб не пытались должным образом поощрить труд сотрудников ЖКХ, ЖЭУКХ по дезинфекции общественных мест. И теперь, по словам Мовы, вопрос премирования сотрудников, участвовавших в дезинфекции, находится на контроле у глав государственных администраций.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье в связи с карантинными мерами по COVID-19, вводят ограничения в связи с проведением церковных богослужений.