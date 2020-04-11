Тирасполь, 11 апреля 2020, 08:31 — REGNUM О необходимости поощрения работников коммунальных служб, которые задействованы в работах по дезинфекции общественных мест в Приднестровье, поручил президент республики Вадим Красносельский, сообщается 10 апреля в пресс-службы главы республики. Также об этом сообщается в пресс-службе МВД республики.
Глава государства также отметил необходимость обеспечения материальной поддержки для представителей различных сфер, которые пострадали, осуществляя служебные обязанности, связанные «с антикоронавирусной деятельностью».
Как отметили в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровья, глава МВД республики Руслан Мова отметил, что руководители коммунальных служб не пытались должным образом поощрить труд сотрудников ЖКХ, ЖЭУКХ по дезинфекции общественных мест. И теперь, по словам Мовы, вопрос премирования сотрудников, участвовавших в дезинфекции, находится на контроле у глав государственных администраций.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье в связи с карантинными мерами по COVID-19, вводят ограничения в связи с проведением церковных богослужений.