Тирасполь, , 07:50 — REGNUM До окончания карантина по COVID-19 в Приднестровье церковные богослужения в праздничные дни будут проходить в закрытом режиме, об этом заявил министр внутренних дел республики Руслан Мова, сообщает 10 апреля пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровья.

«Сегодня в рамках заседания Оперативного штаба принято решение: пока карантинные мероприятия не закончатся, все церковные праздники будут проходить в закрытом режиме. Кладбища и храмы возьмут под охрану милиционеры. Соответствующее распоряжение уже сегодня получат руководители территориальных ОВД», — отметил Мова.

Министр также в связи с этим отметил, что в предыдущие церковные праздники после наблюдения за ситуацией на территории храмов стало ясно, что граждане республике не готовы к послаблению карантина относящиеся к вероисповеданию жителей Приднестровья. По его словам, ставить сотрудников правоохранительных органов для того, чтоб они следили за соблюдением безопасной дистанции между гражданами в храме и следили, чтоб люди не снимали медицинские маски, правоохранительные органы не будут.

«Что касается траурных похоронных процессий, во время ЧП они будут проходить в особом режиме. Санэпидемиологи разработали специальные инструкции как в отношении тех, кто погибнет от COVID-19, так и для тех, чья смерть наступит по иным причинам. Проститься с умершими смогут лишь близкие родственники, соблюдая необходимые меры безопасности», — подытожил министр внутренних дел.

Отметим, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, в Приднестровье по состоянию на вечер 10 апреля подтверждено 93 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Еще один житель Приднестровья заболел COVID-19 за пределами республики. Один человек в Приднестровье выздоровел от COVID-19, четыре человека — умерли.