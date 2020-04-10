Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Более 18 тысяч человек погибло от последствий заболевания COVID-19 в США. Об этом 10 апреля сообщает американский университет Джона Хопкинса, ведущий мониторинг по заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах мира.

По состоянию на 22:00 мск 10 апреля количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США составляет 486 490 человек, количество погибших от последствий заражения инфекцией составило 18 002 человека.

Выздоровело от COVID-19 в стране на сегодняшний день 27 565 человек.

На настоящий момент США является лидером по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в мире. Главным очагом эпидемии в стране остаётся штат Нью-Йорк.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом прогнозе президента США Дональда Трампа по количеству погибших от коронавирусной пневмонии нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: Не более 100 тыс. трупов. Трамп дал новый прогноз о масштабе COVID-19 в США