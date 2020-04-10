Вашингтон, , 22:01 — REGNUM На территории США погибнут от коронавирусной пневмонии не более 100 тыс. человек, заявил 10 апреля американский президент Дональд Трамп.

Таким образом он «обновил» прогноз о вероятном количестве смертей в США от COVID-19.

«Раньше говорили, что умрут от 100 тыс. до 2,2 млн человек, если ничего не предпринимать… Посмотрим, как пойдёт дело, но сейчас кажется, что умерших будет гораздо меньше 100 тыс», — заявил президент США.

При этом Трамп сообщил, что США достигли пика распространения коронавируса, а в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на убыль.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США на 10 апреля заражены коронавирусом свыше 475 тыс. человек, а число умерших от этой инфекции составляет 17 836 человек.

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