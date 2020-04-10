Лондон, , 20:08 — REGNUM Почти девять тысяч человек скончались от последствий заболевания COVID-19 в Великобритании. Об этом 10 апреля сообщил журналистам в ходе брифинга министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

За прошедшие сутки в стране скончались 980 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом. Количество новых случаев заражения, выявленных за последние 24 часа составило 5706.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании составляет более 70 тысяч, погибло от последствий заражения SARS-CoV-2 на сегодняшний день 8 958 пациентов, в больницах остаются на лечении 19 304 пациента.

Хэнкок уточнил, что за сутки в стране было проведено 19 116 тестов на коронавирусную инфекцию и пояснил, что к концу апреля планируется увеличить количество тестирований до 100 тысяч в день.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве погибших пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Великобритании.

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