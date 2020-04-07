Лондон, , 19:42 — REGNUM Количество умерших от коронавируса на территории Британии преодолело отметку в шесть тыс. человек, сообщает 7 апреля Минздрав страны.

По официальным данным, умерли от болезней, вызванных коронавирусом, 6 159 человек, а количество выявленных случаев заражения составляет 55 242.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент глава правительства Британии Борис Джонсон помещён в отделение интенсивной терапии с коронавирусной пневмонией COVID-19.

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