Хабаровск, , 06:04 — REGNUM Глава Хабаровского края Сергей Фургал распорядился открыть для посетителей МФЦ. В Хабаровске они открылись, в провинции — нет. К тому же перестали работать телефоны, рекомендованные гражданам для обращений в период самоизоляции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В первый же день работы МФЦ в Хабаровске, по сообщениям СМИ, там собрались толпы посетителей.

«Я пыталась записаться по телефону, решить свои вопросы. Но телефоны не отвечают. Пришла сюда. Но внутрь не пускают, требуют, чтобы записалась по телефону. Но ни один телефон не работает вообще!» — рассказала ИА ДВ-Новости хабаровчанка.

Жительница Ванино Светлана Максимова обратилась в редакцию ИА REGNUM:

«Я три дня пытаюсь дозвониться по телефону, указанному как работающий в период самоизоляции. Прочитав, что все МФЦ возобновили работу, всё-таки поехали туда. МФЦ в Ванино закрыт. Телефон не отвечает. Я совершенно не представляю, что делать!»

Жители края жалуются, что с введением режима самоизоляции работа МФЦ, точнее — отсутствие работы, парализовало все их дела. Кто-то собирал справки для приватизации жилья, срок годности некоторых — всего месяц, кому-то необходимо оформить субсидии, ещё какие-то неотложные вещи. Но ничего не получается.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил организовать работу МФЦ в стране максимально качественно в режиме онлайн, чтобы граждане как можно меньше выходили из дома без крайней необходимости. Но получается это не везде.