Ростовский губернатор: медики находятся на передовой в борьбе с COVID-19
Медицинские работники в Ростовской области, как и по всей России, находятся на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На это в ходе заседания регионального штаба по борьбе с COVID-19 указал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.
В Чечне получили помощь от фонда Ахмата Кадырова свыше 45 тыс. семей
В Чечне в условиях распространения коронавируса и нахождения граждан на самоизоляции оказывается помощь малообеспеченным продуктами питания и денежными средствами. За последние дни получили продуктовые наборы 45 411 семей. Об этом сообщил 7 апреля в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что около 1700 жителей столицы лечатся от коронавируса дома.
Тверские предприятия должны соблюдать санитарные нормы — Руденя
220 системообразующих предприятий Тверской области, включённых в специальный перечень, смогут продолжить работу в период нерабочих дней с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Депутатам и — особенно — сенаторам на какое-то время придется отказаться от привычки жить за чужой законопроектный счет. И не потому, что нынешняя ситуация заставит депутатов и — особенно — сенаторов в ускоренном порядке освоить наконец-то умение сочинять законопроектные тексты и делать это добротнее министерств и ведомств. И не потому, что будет нарушена сложившаяся за последнее десятилетие диспропорция числа принятых законов между их авторами: три четверти — от правительства, четверть — от всех остальных. Но привычка — вторая натура. От нее можно избавиться, только сменив носителя этой привычки. Так что пока — законотворческая «социальная изоляция», потому что правительству не до плановой законопроектной работы, пишет Андрей Маленький в материале «Почему в России не введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусом?»
Дума РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Совладелец аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко в интервью Forbes заявил, что, согласно оптимистичному сценарию, международные полёты будут возобновлены в июле, а уровень пассажиропотока будет возобновлён к концу 2020 года.
На Ямале «Газпромнефть» обеспечит бесплатным бензином медиков двух городов
На Ямале «Газпромнефть» в рамках программы по противодействию распространению нового коронавируса в течение месяца будет бесплатно обеспечивать бензином и дизельным топливом транспорт медицинских служб городов Ноябрьска и Муравленко.
Белгородские власти рассматривают вариант платного теста на COVID-19
Возможность сдать платный тест на COVID-19 каждым желающим рассматривают власти Белгородской области. Анализы могли бы делать в сетевых коммерческих лабораториях.
В Прикамье медсестра инфекционной больницы заразилась коронавирусом
В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
Напомним, за прошедшие сутки (на 7 апреля) в регионе официально подтвердили 11 новых случаев коронавируса, в том числе и у медсестры больницы.