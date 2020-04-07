Президент РФ Владимир Путин 7 апреля заявил, что пик пандемии коронавируса в России ещё не пройден. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале подчеркнул, что выводы по принятым мерам в российских регионах можно будет сделать лишь во второй половине апреля.

Между тем специалисты не исключают, что власти РФ не будут продлевать срок нерабочих дней после 30 апреля. В свою очередь, Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике заявил, что обсудит со специалистами возможность сокращения числа нерабочих дней.

ИА REGNUM следит за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в России.