Каир, , 23:43 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1699 в Египте. Об этом 9 апреля заявил журналистам официальный представитель минздрава Египта Халед Мугахед.

За сутки в стране было выявлено 139 новых положительных результатов тестирования на коронавирус. Также за 24 часа было зафиксировано 15 случаев летального исхода.

Общее количество пациентов с выявленным коронавирусом составляет 1699 человек, погибло из этого числа 118 человек, выздоровели и были выписаны из больниц 348 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении в Египте комендантского часа до 23 апреля. Его продолжительность при этом сокращена с 20:00 до 06:00 по местному времени. До этого он начинался на час раньше и заканчивался на час позже.

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