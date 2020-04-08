Каир, , 18:38 — REGNUM Комендантский час на территории Египта продлевается на 15 дней, передаёт 8 апреля Al Arabiya.

Согласно заявлению египетского премьер-министра Мустафы Мадбули, комендантский час будет действовать в стране до 23 апреля.

При этом сокращена продолжительность комендантского часа, который теперь начинается в 20:00 и завершается в 06:00 (время местное). До сих пор он начинался на час раньше.

По словам Мадбули, египетские аэропорты не откроются ещё как минимум полмесяца. Все эти решения приняты в рамках мер про противодействию распространения коронавируса.

Напомним, в Египте количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1450, количество летальных исходов — 94.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте из-за коронавируса ввели запрет на массовые мероприятия