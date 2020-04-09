Нью-Йорк, США, , 19:24 — REGNUM Очередной рекорд по количеству погибших пациентов с выявленным заражением коронавирусом зафиксирован за прошедшие сутки в американском штате Нью-Йорк. Об этом 9 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Как заявил Куомо, за сутки штат потерял 799 человек и отметил, что эта цифра будет продолжать расти. Согласно данным на 8 апреля погибших от последствий заболевания COVID-19 зарегистрировано 779 человек.

Всего в штате от последствий заражения коронавирусом погибли 7 067 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США заподозрили завышение цифр статистики по погибшим от COVID-19.

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