Вашингтон, , 13:34 — REGNUM У тех, кто завышает в США цифры смертности от COVID-19, есть несколько причин так делает, считает известный в США политический комментатор Динеш Д’Соуза. Об этом он пишет на странице в соцсети Twitter, где у него около 1,5 млн подписчиков.

Д’Соуза задается вопросом, почему больницы, медицинские учреждения и оперативная группа по коронавирусу преувеличивают данные о смертях от коронавирусной инфекции. Он предлагает несколько версий:

«1. Для повышения их авторитета и значимости 2. Увеличить их финансирование 3. Чтобы задним числом доказать, насколько они удивительны, когда завышенные цифры резко упадут».

Отметим, ранее США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе.