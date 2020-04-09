Рига, , 17:04 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 12 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 589. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1422 теста, общее количество обследованных превысило 25 458. С момента начала пандемии в стране было зафиксировано четыре смерти пациентов от заболевания COVID-19, госпитализировано 38 человек, трое находятся в тяжёлом состоянии.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.

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