Рига, , 17:01 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 29 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 577. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1461 тест, общее количество обследованных превысило 24 036 тыс. С момента начала пандемии было зафиксировано три смерти пациентов от заболевания COVID-19, людей страдающих множеством хронических заболеваний.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.