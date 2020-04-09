Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Главврачу Меркенской центральной районной больницы Джамбульской области Казахстана объявили выговор. Об этом 9 апреля написал пресс-секретарь партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Тимур Базарбаев на своей странице в Facebook.

По его словам, врач-инфекционист больницы написала в социальных сетях о нарушениях руководства. В частности, медработникам не предоставлялись маски и средства защиты. Сотрудники сами шили себе маски.

После проверки эти нарушения подтвердились. В результате исполняющий обязанности главного врача Данияр Нусипбеков и замглавы района, курирующий здравоохранение, Марат Касым привлечены к партийной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля в Казахстане выявили 764 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 60 человек, скончались — семь пациентов.

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