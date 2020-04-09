Актау, Казахстан, , 13:30 — REGNUM Посещение кладбищ в казахстанском городе Актау запретили до отмены карантина. Об этом 9 апреля сообщает издание «Лада» со ссылкой на городской акимат (администрацию).

«В преддверии большого православного праздника Пасхи мы все должны отнестись с пониманием к сложившимся обстоятельствам», — отметил в администрации Актау.

Кроме того, на похоронные процессии допускают до десяти человек и до пяти автомобилей. Поминальные обеды на время карантина отменяются. Разрешение на похороны выдает городская администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля в Казахстане выявили 764 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 58 человек, скончались — семь.

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