Москва, , 14:25 — REGNUM Для лечения коронавирусной инфекции российским врачам рекомендовано назначать пациентам целый ряд препаратов. Их список на сегодняшний день расширен до десяти медикаментов. Это следует из временных методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению и профилактике коронавирусной инфекции, опубликованной на сайте ведомства 9 апреля.

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Согласно рекомендаций, при лечении инфекции можно применять такие лекартсвенные средства как «Гидроксихлорохин», «Хлорохин», «Мефлохин», «Азитромицин», «Тоцилизумаб», «Надропарин кальция», «Лопинавир плюс ритонавир», рекомбинантный «Интерферон бета-1b» и рекомбинантный «Интерферон альфа».

«Указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19, — отмечено в рекомендациях. — Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности».

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Для профилактики коронавируса у лиц, которые были в контакте с заразившимся коронавирусом, рекомендуется применять «Гидроксихлорохин» и «Мефлохин». Эти препараты также рекомендованы для профилактики заболевания у лиц, которые находятся в очаге заражения.

Ранее Минздрав сообщал о клинических испытаниях ещё трёх препаратов —»Умифеновира», «Ремдесивира» и «Фавипиравира».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 апреля в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе страны. За весь период выписано по выздоровлению 698 человек, скончались 76 человек.

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