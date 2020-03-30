Москва, , 08:17 — REGNUM На сегодняшний день учёные Российской академии наук ведут разработку трёх перспективных вакцин от инфекционного заболевания, которое вызывает новый тип коронавируса. Об этом заявил руководитель секции медико-биологических наук РАН, академик Владимир Чехонин.

Читайте также: Мишустин назвал число тестируемых в России препаратов от коронавируса

Он уточнил, что работа над вакцинами в России ведётся не только в центре «Вектор» в Новосибирской области. Так, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова разрабатывается прототип поливалентной вакцины против COVID-19, которая должна будет работать в отношении широкого спектра коронавирусов. Работой руководит академик Михаил Кирпичников.

Ещё одна инновационная вакцина против COVID-19 создаётся в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, пишет РИА Новости. Она разрабатывается на основе вирусоподобных частиц с использованием рекомбинантных фрагментов белков коронавируса.

Также по теме: Скворцова: вакцину против коронавируса придется ждать примерно год

Вице-президент РАН добавил, что в Институте общей генетики имени Вавилова ведутся работы над поливалентной вакциной, которая способна нести три белка коронавируса. Чехонин отметил, что всеми тремя проектами, выполняемыми РАН Минобрнауки, заинтересовались в Минздраве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра системной науки и техники (CSSE) при Университете Джона Хопкинса (JHU) по состоянию на 29 марта, в мире количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 640 589 человек. В общей сложности от последствий заражения вирусом SARS-CoV-2 скончались более 29,8 тыс. человек, выздоровели свыше 137,2 тыс. человек.

Напомним, ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что готовую к применению вакцину от коронавируса можно ждать не ранее чем через 11 месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Рошаль рассказал, когда даст результат вакцинация от COVID-19