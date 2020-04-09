Киев, , 14:32 — REGNUM 60% жителей подконтрольной Украине территории Донбасса поддерживают идею предоставления русскому языку статуса государственного, сказано в результатах исследования фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива. Отчёт опубликован на официальном сайте организации.

Если в 2018 году этот показатель составлял для подконтрольных Украине территорий ДНР и ЛНР 57% и 54% соответственно, то теперь этот показатель вырос до 60% в обоих случаях. Данную идею не поддерживает 21% и 16% опрошенных соответственно.

Исследование проводилось с 18 февраля по 2 марта 2020 года. Всего была опрошена 1 тыс. человек. Погрешность составляет около 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Украины выпустил памятки по борьбе с коронавирусом на всех языках национальных меньшинств страны, проигнорировав русский язык.

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В Донецкой Народной Республике русский язык признан единственным государственным, поскольку применение украинского языка в этом качестве себя не оправдало.

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