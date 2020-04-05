Киев, , 10:24 — REGNUM Власти Украины продолжают дискриминацию русскоязычного населения Украины даже в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщил телеканал 112.ua.

«Это очередная циничная акция действующей власти во главе с президентом Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским — ИА REGNUM), направленная на ограничение прав русскоязычных граждан. Более того, в условиях реальной угрозы жизни и здоровью людей это не только дискриминация миллионов граждан по языковому признаку, но и фактор, увеличивающий риск заражения», — отметил политик.

Медведчук напомнил, что значительная часть тех, кому нужна памятка на русском языке — это пожилые люди, то есть те, кому коронавирус страшен в первую очередь.

«Мы требуем от власти прекратить языковую дискриминацию русскоязычных граждан и распространять материалы, способствующие защите от коронавируса, на русском языке», — добавил он.

Напомним, ранее правительство Украины выпустило памятку о коронавирусе на польском, татарском, венгерском и румынском языках, «забыв» при этом русский язык.

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