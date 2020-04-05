Киев, 5 апреля 2020, 10:24 — REGNUM Власти Украины продолжают дискриминацию русскоязычного населения Украины даже в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщил телеканал 112.ua.
Медведчук напомнил, что значительная часть тех, кому нужна памятка на русском языке — это пожилые люди, то есть те, кому коронавирус страшен в первую очередь.
Напомним, ранее правительство Украины выпустило памятку о коронавирусе на польском, татарском, венгерском и румынском языках, «забыв» при этом русский язык.
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