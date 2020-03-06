Донецк, 6 марта 2020, 15:55 — REGNUM Народный совет ДНР изменил конституцию государства, оставив единственным государственным языком русский язык. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщила 6 мая пресс-служба политика.
Пушилин отметил, что подавляющее большинство жителей ДНР не только говорят, но и думают на русском языке.
По его словам, русский язык является стержнем культуры Донбасса и поэтому он получил соответствующий статус государственного языка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские «историки» обнаружили, что на территории Киевской Руси люди использовали некий «староукраинский язык».
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