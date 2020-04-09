Москва, , 12:52 — REGNUM Забор плазмы крови осуществляется в Москве у выздоровевших от коронавирусной инфекции для переливания заболевшим. Об этом сообщила 9 апреля журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что донорами плазмы выступили уже 11 человек, которые перенесли заболевание COVID-19. Плазму перелили семи пациентам, которые проходят лечение в настоящее время.

Первые процедуры переливания плазмы провели в Институте скорой помощи имени Склифосовского и в городской больнице № 52. В крови выздоровевших присутствуют антитела к заболеванию, вызываемому коронавирусом, пояснила Ракова.

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