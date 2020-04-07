Сеул, , 13:28 — REGNUM Южнокорейские медики вылечили двух пожилых пациентов с коронавирусом, сделав им переливание плазмы от выздоровевших людей. Эту процедуру используют для лечения других пациентов, заявил высокопоставленный представитель минздрава Южной Кореи 7 апреля, передаёт Yonhap.

Состояние двух пациентов сеульской больницы Северанс было критическим на фоне тяжёлой пневмонии. За 12 часов им ввели по 500 мл плазмы, взятой от вылеченных людей. Состояние больных, возраст которых 67 лет и 71 год, значительно улучшилось через два дня. Теперь медики объявили об их полном выздоровлении.

Пока не установлено, будет ли такая терапия эффективна во всех случаях, однако специалисты полагают, что её стоит применять, пока нет вакцины от коронавируса нового типа.

Отмечено также, что в 2015 году южнокорейские медики применили инфузию плазмы в девяти случаях заражения вирусом MERS. Некоторых пациентов удалось вылечить.