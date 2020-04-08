Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM В Ростовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и в елях соблюдения режима самоизоляции запрещено посещать дачные участки и ходить в гости. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции в Ростовской области составляет от 15 до 40 тыс. рублей. Все поездки должны быть обоснованы острой необходимостью.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону три человека были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Общая сумма штрафов составила 45 тыс. рублей. Граждан задержали в общественном месте на территории Советского района.

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