Ростов-на-Дону, , 14:14 — REGNUM Трое жителей Ростова-на-Дону заплатят штрафы на общую сумму 45 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщили сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Нарушителей задержал патруль, контролирующий исполнение ограничительных мер в Советском районе. Граждане находились в общественном месте, не имея на это оснований, пояснил градоначальник. Административные материалы были переданы в суд.

«По результатам рассмотрения судом Советского района Ростова-на-Дону вынесены решения в отношении указанных граждан о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа в размере 15 тыс. рублей на каждого», — уточнил Логвиненко.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции пешеходные зоны в центре города-миллионника закрыты. Всего в Ростовской области по данным на 7 апреля выявлено 17 случаев заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно число заражений коронавирусом в Ростове-на-Дону