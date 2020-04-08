Ташкент, , 12:53 — REGNUM Тест на коронавирус в Узбекистане прошли более 60 тыс. человек, заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков 8 апреля на брифинге.

По его словам, по состоянию на 23:00 (21:00 мск) 7 апреля тесты прошли 61 666 пациентов, в том числе 5800 за последние сутки. Общее число выявленных заражений коронавирусом в Узбекистане достигло 534.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Узбекистане скончался третий пациент с коронавирусом. Выздоровели 30 человек. Областные центры в республике закрыты на карантин, для граждан действует обязательный режим самоизоляции.

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