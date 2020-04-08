Ташкент, , 09:16 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили 14 новых случаев заражения — общее число возросло до 534, сообщили 8 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 10:00 (8:00 мск) в Узбекистане выздоровели 30 человек, скончались двое. По данным на 7 апреля, наибольшее число случаев выявлено в Ташкенте — 194, Бухаре — 84 и Андижане — 61.

Отметим, среди возрастных групп 27,2% пациентов с коронавирусом — это люди в возрасте от 40 до 49 лет, 26,2% — в возрасте 30−36 лет, 16,7% — в возрасте 20−29 лет.

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