Горно-Алтайск, , 09:49 — REGNUM В Республике Алтай с начала года зарегистрирован 271 случай заболевания внебольничной пневмонией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 8 человек умерли.

Как напоминают специалисты, внебольничная пневмония является наиболее распространённым осложнением после перенесенного ОРВИ и гриппа. Между тем только за прошедшую неделю в больницы с ОРВИ обратилось 630 человек, половина из которых — дети.

«Часто внебольничная пневмония является следствием самолечения и позднего обращения за медицинской помощью», — отметили в управлении.

За три месяца с начала года здесь также зарегистрировано 55 случаев заболевания гриппом В.

Добавим, что к настоящему моменту подтверждённых случаев коронавирусной инфекции на территории республики нет. При этом из-за угрозы её распространения в регионе введён режим полной самоизоляции граждан.

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