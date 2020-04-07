Горно-Алтайск, , 08:35 — REGNUM На территории Республики Алтай к настоящему моменту не зарегистрировано ни одного подтверждённого случая заражения короновирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего здесь обследовали на заражение новым вирусом почти восемьсот жителей. По всем тестам результат оказался отрицательным. При этом на карантине дома остается 191 человек, прибывший из-за границы.

Тем не менее региональные власти ранее продлили режим самоизоляции до 30 апреля 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, в республике также начнут дезинфекцию общественных мест — остановок, автобусов, тротуаров и других объектов.

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