Горно-Алтайск, , 09:01 — REGNUM В Республике Алтай разработали меры поддержки предпринимателей, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса и ограничительных мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, к ним отнесены транспорт, туризм, общепит, сфера услуг и другие.

Так, здесь уже действуют меры поддержки, принятые как правительством России, так и региональными властями. К ним относятся полугодовая отсрочка по возврату микрозайма для предприятий в сфере услуг, туризма, сельского хозяйства и общественного питания, льготные кредиты, а также отмена арендной платыдля резидентов бизнес-инкубатора.

Кроме того, предусмотрены послабления в налоговой и кредитной сфере, по страховым взносам, платежам за аренду государственных или муниципальных помещений. За более подробной информацией чиновники рекомендуют обращаться по телефонам горячих линий.

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