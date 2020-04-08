Москва, , 08:29 — REGNUM Соблюдение профилактических мер и увеличение объёмов тестирования позволит достичь плато по распространению коронавирусной инфекции через 10—14 дней. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24».

По её словам, всему населению необходимо продолжать «также рационально себя вести», власти же должны нарастить объёмы тестирования, скрининговых и диагностических тестов. Тогда согласно прогнозу специалистов — математиков, биологов — через примерно две недели произойдёт выход на плато. Это ситуация с пиком заболевших и периодом, когда каждый день происходит примерно одинаковый прирост. Затем эпидемия начинает спадать.

«После этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдём в обратную сторону, то есть фактически процесс напоминает синусоиду», — пояснила Скворцова.

Подъём на плато и спуск займут примерно одно и то же время. По оценкам экспертов, на плато Россия будет находиться до первой декады или середины июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Скворцова также предупредила о рисках психологического выгорания у людей, оказавшихся в самоизоляции.

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