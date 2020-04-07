Москва, 7 апреля 2020, 22:11 — REGNUM Психологическое выгорание у людей, находящихся в режиме самоизоляции в связи с угрозой коронавируса, может стать причиной нарушений режима, предупредила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 7 апреля в эфире телеканала «Россия 24».
Как пояснила Скворцова, психологическое выгорание может наблюдаться у любого человека обычно на третьей неделе при попаданию в какую-то монотонную ситуацию.
Скворцова отметила, что нужно не допустить, чтобы «психологические нюансы», которые могут возникнуть у людей, не привели к нарушениям ими режима самоизоляции и преждевременному выходу на улицу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Скворцовой, эпидемический процесс коронавирусной инфекции в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев.
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