Москва, , 22:11 — REGNUM Психологическое выгорание у людей, находящихся в режиме самоизоляции в связи с угрозой коронавируса, может стать причиной нарушений режима, предупредила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 7 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Как пояснила Скворцова, психологическое выгорание может наблюдаться у любого человека обычно на третьей неделе при попаданию в какую-то монотонную ситуацию.

Скворцова отметила, что нужно не допустить, чтобы «психологические нюансы», которые могут возникнуть у людей, не привели к нарушениям ими режима самоизоляции и преждевременному выходу на улицу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Скворцовой, эпидемический процесс коронавирусной инфекции в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев.

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