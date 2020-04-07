Дурбан, ЮАР, , 23:32 — REGNUM Десятки сотрудников и пациентов больницы в южноафриканском Дурбане заразились коронавирусом, 7 апреля сообщает агентство Associated Press.

Коронавирусная инфекция в частной клинике Святого Августина в Дурбане подтверждена у 66 человек, в том числе у 48 медицинских работников.

В ЮАР на настоящий момент более 1600 зарегистрированных случаев COVID-19, 12 человек погибли. Во всей Африке выявлены более 10 тыс. случаев инфицирования.

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