Берлин, , 23:20 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии превысило отметку в 103 тыс., сообщил 7 апреля телеканал n-tv.

По утверждению телеканала, такое число получается при подсчётах данных, поступивших из различных федеральных земель.

Согласно этих данных, общее число заражённых составляет 103 036 человек. Из них вылечившимися признано 33,3 тыс. и ещё 1 814 умерло от болезней, вызванных коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми крупными очагами пандемии коронавируса COVID-19 на сегодняшний день остаются США, Италия и Испания.

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