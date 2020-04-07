Москва, , 13:14 — REGNUM Участие ветеранов в мероприятиях по случаю 75-летия Победы из-за коронавируса нецелесообразно. Об этом 7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Песков отметил, что в Кремле рассматриваются различные варианты и пока нет окончательного решения.

«Но, конечно, поскольку речь идет о возрастной группе, о группе риска, то там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения охраны их здоровья», — добавил он.

Ранее ветераны Второй мировой войны из Соединённых Штатов отменили свой визит в Москву на парад Победы из-за ситуации с коронавирусом.

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