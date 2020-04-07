Москва, , 04:43 — REGNUM Четыре авиакомплекса «Кинжал» примут участие в авиационной части Парада Победы, который должен состояться 9 мая на Красной площади, передаёт 7 апреля ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«В авиационной части парада будут представлены 55 самолетов, в том числе четыре авиакомплекса «Кинжал», — сказал собеседник агентства.

В Параде Победы также примут участие четыре истребителя 5-го поколения Су-57. Всего в авиационной группе будет представлено 75 воздушных машин, что, по словам источника, символизирует 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы в Москве 9 мая в связи с распространением коронавируса.

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