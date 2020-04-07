Москва, , 09:35 — REGNUM За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 41 выздоровевший пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом главврач больницы Денис Проценко сообщил 7 апреля в своем Facebook.

Проценко также сообщил, что на данный момент в больнице находятся 389 пациентов.

«С диагнозом «пневмония» 345, COVID-подтверждённых 226, в реанимации состоят 32 (на ИВЛ 14)», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Народный артист РСФСР Лев Лещенко, госпитализированный с пневмонией, был выписан из больницы в Коммунарке.

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