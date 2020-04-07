Москва, , 00:33 — REGNUM Врачи выписали народного артиста России Игоря Николаева из больницы в московском поселке Коммунарка, сообщил певец 5 апреля на своей странице в Instagram.

Он добавил, что находится дома и выразил благодарность всем, кто проявлял интерес к этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Позже стало известно, что данный диагноз не подтвердился.

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