Женева, Швейцария, , 09:21 — REGNUM Дефицит сестринского медицинского персонала в мире составляет 5,9 млн человек, острая нехватка кадров особенно заметна в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Состояние сестринского дела в мире», опубликованном 7 апреля в Женеве.

Авторы доклада указали, что во всём мире насчитывается около 28 млн медицинских сестёр. В 2013—2016 годах их численность увеличилась на 4,7 млн, однако дефицит по-прежнему есть, он составляет 5,9 млн человек.

Наиболее заметная нехватка медсестёр наблюдается в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и ряде стран Латинской Америки. В государствах с доходами ниже среднего уровня не хватает 5,3 млн медсестёр, это 89% дефицита.

В Европе, а также странах Северной и Южной Америки необходимо обеспечить приток в эту профессию более молодых специалистов. Около 90% сестринского персонала во всём мире — женщины.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что на сегодняшний день многие медсёстры оказались на линии фронта в противостоянии коронавирусной инфекции COVID-19.

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