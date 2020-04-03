Женева, Швейцария, , 21:42 — REGNUM Быстрое снятие ограничений, введённых странами в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19, может привести к усилению пандемии и обернуться серьёзными экономическими потерями. Об этом 3 апреля заявил в ходе брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как пояснил глава ВОЗ, в случае спешки при несвоевременном снятии ограничений пандемия коронавируса может усилиться, что, в свою очередь, может повлечь за собой более серьёзные и продолжительные экономические последствия.

Гебрейесус пояснил, атака на коронавирус, с использованием ряда всеобъемлющих и агрессивных мер будет лучшим способом для стран на пути к снятию ограничений и облегчению экономических последствий.

Также глава ВОЗ призвал все страны устранить финансовые препятствия на пути к противодействию COVID-19, в частности, облегчить долговое бремя государств, нуждающихся в помощи. По мнению Гебрейесуса, если люди будут затягивать с лечением из-за финансовых проблем, то этим они нанесут вред не только себе, но и всей системе контроля над пандемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество заражённых COVID-19, превысившее в мире миллион человек, может означать, по мнению главы ВОЗ, больше, чем простой кризис в сфере здравоохранения.

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