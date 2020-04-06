Париж, , 20:53 — REGNUM Количество смертей среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом за сутки возросло на более чем 800 случаев во Франции. Об этом 6 апреля заявил журналистам в ходе брифинга министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

На сегодняшний день в больницах Франции, по данным Верана, скончались 6494 человек с подтверждённым заражением коронавирусом, в медико-социальных учреждениях зарегистрирована смерть ещё 2417 пациентов. Таким образом, за сутки в стране скончалось более 800 человек, общее количество погибших пациентов с коронавирусом составило 8 911 человек.

Веран уточнил, что ещё 7072 пациента с выявленным заражением коронавирусом находятся в реанимационных отделениях больниц по всей стране.

Общее количество пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией составляет 98 010 человек, из них в больницах находятся 74 390 пациентов. Вылечились и были выписаны из больниц более 17 тысяч пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о почти 500 тысячах штрафов, которые были выписаны во Франции гражданам, нарушившим режим самоизоляции.

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