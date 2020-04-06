Пекин, , 20:31 — REGNUM В Китае продолжают фиксировать новые случаи COVID-19 — согласно официальному отчету, к вечеру 5 апреля в стране было зафиксировано 39 новых случаев заболевания и 78 новых бессимптомных случаев, 6 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

Половина бессимптомных случаев зафиксирована в провинции Хубэй, бывшем главном эпицентре инфекции.

При этом из всех пациентов с симптомами заболевания 38 попали в Китай из-за границы, в том числе 20 въехали в северо-восточную провинцию Хэйлунцзян из России.

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