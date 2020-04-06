Тирасполь, , 20:27 — REGNUM До 53 возросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Приднестровье. Об этом 6 апреля сообщает оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в стране.

По данным оперативного штаба, все пациенты с выявленным заражением коронавирусом — женщины, три из них являются жительницами Тирасполя, 38, 47 и 77 лет, одна, 22-летняя пациентка, проживает в селе Суклея, езщё одна, 32-х лет из Паркан и 34-летняя женщина из Нововладимировки.

В настоящее время в инфекционном госпитале Приднестровья находятся 54 пациента, из них у 49 выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Всего в Республике заражение коронавирусом было подтверждено у 53 пациентов, из них трое скончались, одна пациентка проходит лечение в Молдавии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 47 случаях заражения коронавирусной инфекцией, выявленных у жителей Приднестровья.

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