Тирасполь, , 15:03 — REGNUM В Приднестровье число заразившихся коронавирусной инфекцией по состоянию на 5 апреля увеличилось на три человека и составило 47. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровья.

По данным ведомства, результаты анализа проб, которые были взяты у троих человек с подозрением на заболевание COVID-19 и отправленных в лаборатории Кишинева, оказались положительными. Заразившиеся коронавирусом ранее были госпитализированы в инфекционные отделения больниц по месту жительства.

Заболевшими COVID-19 оказались жительница города Бендеры в возрасте 47 лет, жительница села Суклея 1974 года рождения и жительница села Чобручи 1972 года рождения. Также стали известны результаты анализа на вирус SARS-CoV-2 пациентов, которые проходят лечение в инфекционном госпитале города Слободзея.

Один результат анализа проб, взятых у 52-летней женщины, дал положительный результат, второй — у 25-летней девушки, — отрицательный. В случае, если при повтором анализе у девушки будет отрицательный результат на вирус SARS-CoV-2, то она будет выписана из госпиталя и будет первой выздоровевшей от COVID-19 в республике. Отмечается также, что состояние здоровья девушки заметно улучшается.

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